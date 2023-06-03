Москва, 3 июня, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в публикации в Telegram-канале призвал оставить покинувших страну релокантов истекать накопившейся от злости желчью. Об этом он написал 3 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев заявил, что те, кто покинул страну с началом специальной военной операции на Украине, остались одиноки и никому не нужны, поэтому стоит оставить их в покое, чтобы они остались наедине со своими ядом и обидами.

«Надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу», — написал замглавы Совбеза.

Ранее ИА Регнум приводило слова Медведева, который рассказал о приличных людях и «других». Он заявил, что переломные исторические моменты позволяют раскрыть истинную сущность личности. Политик указал, что в любой ситуации можно оставаться приличным человеком, независимо ни от чего, однако, как он отметил, есть «и другие» люди. Так, по его словам, кто-то собирает посылки для фронта, а кто-то меняет гражданство, чтобы «бабки спасти».