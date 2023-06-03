Вашингтон, 3 июня, 2023, 11:06 — ИА Регнум. После решения президента США Джо Байдена о потолке государственного долга расходы страны на обороноспособность и вооружённые силы уменьшатся. Об этом 2 июня написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Сделка означает, что расходы США на вооружённые силы могут упасть ниже 3% от экономики впервые с пика мирных дивидендов после окончания холодной войны в конце 1990-х годов», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате этого сократится обороноспособность страны, и в том числе — американского флота, размер которого уменьшится до 286 кораблей. Как отмечают авторы материала, в это время Китай наращивает численность кораблей своих ВМС, которые могут быть задействованы в вопросе силового варианта разрешения ситуации с Тайванем.

Также в статье указывается, что по просьбе президента США Конгресс в последние несколько лет потратил на сферу обороны десятки миллиардов долларов. При этом сенатор Том Коттон рассказал, что страна может вернуться к политике «секвестра», проводимой ею в 2011 году, что стало причиной снижения её обороноспособности.

Кроме того, отмечается, что на сегодняшний день армия США уязвима и потому американская оборонная промышленность не может в полном объёме отправлять оружие другим странам при непредвиденных обстоятельствах, таких как конфликт на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байден заявил, что 3 июня подпишет закон о повышении потолка госдолга. Он уточнил, что двухпартийная сделка по решению этой проблемы позволила стране избежать репутационных, экономических и финансовых последствий катастрофического характера.

Позднее американский лидер рассказал, что принятый 2 июня Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга США станет причиной многочисленных рисков для экономики. Он уточнил, что после принятия законопроекта ни одна из американских политических партий не получила в полной мере того, чего требовала.