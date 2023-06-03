Москва, 3 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любого политического лидера, который предпримет попытку изменения дискурса развития России, возникшего с началом специальной военной операции, следует предать анафеме как изменника. Об этом он написал 3 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне», — написал замглавы Совбеза.

Медведев также упомянул граждан России, покинувших страну после начала СВО. Он подчеркнул, что им не стоит даже надеяться, что они когда-то смогут вернуться обратно, как ни в чём не бывало, потому что они уже никому не нужны. Медведев заявил, что остаться в памяти надолго способны только лишь скреплённые кровью ценности, которые не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры.

«Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан. Мирных жителей и воинов России. Погибшие, к сожалению, есть», — написал он.

Медведев отметил, что расплодившиеся доморощенные аналитики, разбежавшиеся по «сальному европейскому телу», никогда не смогут этого понять.

Ранее Медведев призывал уничтожить «осиное гнездо» киевского режима. Как сообщало ИА Регнум, он уточнил, что спецоперация России на Украине фактически представляет собой контртеррористическую борьбу с целью уничтожения террористов, убивающих русских людей. При этом он отметил, что и страны, выступающие в поддержку Украины, по сути, встали на «тропу войны» с Россией.