Вашингтон, 3 июня, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Украина готова начать контрнаступление. Такое заявление в интервью The Wall Street Journal сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом украинский лидер подчеркнул, что это долгожданное контрнаступление может занять некоторое время и обернуться большими затратами и потерями солдат Украины.

«Мы твёрдо верим, что у нас всё получится. Я не знаю, сколько времени это займёт. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — указал Зеленский.

Президент Украины также призвал Запад отправить большое количество систем противоракетной обороны Patriot. По его словам, их количество должно быть увеличено до 50.

Зеленский посетовал, что Украина не получила обещанного количества оружия от западных стран, и выразил недовольство задержками в поставках. Он подчеркнул, что Украина не может ждать месяцами и нуждается в этих средствах немедленно.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ. Уточнить количество и состав этих ударных группировок украинской армии, а также предполагаемое направление их ударов Рогов пообещал позже.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США и их западные союзники уверены, что передали Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ начали контрнаступление. Он добавил, что страны Запада, хотя уже и сделали многое, готовы и дальше продолжать поставлять вооружения на Украину в течение недель и месяцев.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней», потому что в случае атакующих действий потери всегда больше, и призвал предотвратить атаку.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на это ответил, что Венгрии самое время осознать, что контрнаступательными действиями Украина возвращает свои территории и своих людей. По его словам, «абсурдная позиция» премьер-министра Венгрии оскорбляет ценности ЕС. Также Подоляк призвал Орбана обратиться к России, чтобы её войска покинули территории, которые Украина считает своими.