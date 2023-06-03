Москва, 3 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В Москве у жены бывшего начальника управления инвестиционно-банковских операций «Райффайзенбанка» Олега Гордиенко Арины похитили 22 миллиона рублей. Денег она лишилась при проведении валютных операций. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В полицию женщина обратилась ещё 3 мая и рассказала, что неизвестное ей лицо под предлогом валютных операций завладело крупной суммой денег, которая принадлежала женщине. По её словам, это происходило в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года в квартире на улице Тверской. В общей сложности женщина лишилась 270 000 долларов или 22 миллионов рублей.

«Поступило заявление от 43-летней жительницы Москвы о том, что в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года в квартире на улице Тверская неустановленное лицо под предлогом валютного обмена денежных средств завладело 270 000 долларов, принадлежащих заявителю. После чего с места совершения преступления скрылось. Общая сумма ущерба составила 22 296 770 рублей», — рассказал собеседник агентства.

После проверки заявления 31 мая правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере.

Супруг Арины Гордиенко — 46-летний Олег Гордиенко — несколько лет занимал пост начальника управления инвестиционно-банковских операций «Райффайзенбанка». Эту должность он получил в 2012 году. В «Райффайзенбанке» он работал с 2003 года. До этого Гордиенко был вице-президентом кредитного отдела Deutsche Bank AG London.