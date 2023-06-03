Санкт-Петербург, 3 июня, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Причиной дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге с участием 13 автомобилей мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Кадр из видео прокуратуры г. Санкт-Петербурга

Уточняется, что прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту автомобильной аварии около дома №52 по ул. Софийской.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что утром 3 июня во Фрунзенском районе города произошло ДТП с участием 12 автомобилей, в результате которого пострадали 16 человек. Позднее в ведомстве уточнили, что столкнулись 13 автомашин.

До этого министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в результате ДТП в регионе погибли шесть человек. Ранее сообщалось о четырёх погибших, однако затем умерли получивший травмы в аварии ребёнок 2020 года рождения и женщина 1988 года рождения.