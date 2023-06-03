Киев, 3 июня, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В Сети появились первые кадры с переданными, как утверждается, Украине немецкими танками Leopard. Их опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

На фото запечатлён один закамуфлированный танк и военнослужащий рядом с ним. Обстановка в кадре не позволяет судить, находится ли он в зоне боевых действий или нет.

«В реальности этих танков на линии боевого соприкосновения до сих пор никто не видел. Судя по всему, враг бережёт их для грядущего контрнаступления», — сообщил канал.

ИА Регнум ранее сообщало о получении Украиной от западных союзников около 60 современных танков, в том числе «Леопардов». Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников. Как он отметил, в общую коалицию по поставкам этих бронемашин вошли Германия, Нидерланды, Польша, Португалия, Швеция, Испания и Канада. Также он указал, что Киев получил французские колёсные танки AMX-10RC, британские Challenger и американские Abrams.

Ранее также швейцарский концерн Ruag запросил разрешение на поставку Киеву 96 танков Leopard. Однако, по неподтверждённой информации, танки в нерабочем состоянии, а концерн приобрёл их, чтобы использовать на запчасти. Техника пока находится в Италии.