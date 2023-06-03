Белгород, 3 июня, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Ночь на 3 июня в Белгородской области прошла спокойно. О ситуации в регионе на фоне массовых обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днём, но всё равно остаётся пока опасным», ― написал глава области в Telegram-канале.

При этом он указал, что над Белгородом работала система противовоздушной обороны (ПВО).

«В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжёлые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа», ― добавил Гладков.

Он напомнил, что там после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. А в Шебекино будут разбираться, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Под огонь попал частный сектор. По предварительным данным, погибли два человека, которые в момент обстрела находились во дворах своих домовладений. Шесть человек, включая двоих детей, получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

3 июня двое мужчин получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино. Они ехали на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. Оба получили осколочные ранения и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.