Санкт-Петербург, 3 июня, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием 12 автомобилей в Санкт-Петербурге утром 3 июня пострадали 16 человек. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Главного управления городского МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что сообщение об аварии во Фрунзенском районе Петербурга поступило в 08:43.

«На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после проведения осмотра 11 пострадавших были направлены в медучреждения. Уточняется, что в работах по ликвидации последствий ДТП участвовали 15 человек и было задействовано три единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в результате ДТП в регионе погибли пять человек. При этом ранее сообщалось о четырёх погибших, однако затем в реанимации умер получивший травмы в аварии ребёнок 2020 года рождения.

Позднее стало известно, что скончалась ещё одна пострадавшая в этом ДТП. Это женщина 1988 года рождения. В результате этого число жертв аварии в Нижегородской области возросло до шести человек.