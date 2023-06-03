Москва, 3 июня, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в этом году не будет устраивать торжественный приём в Кремле по случаю Дня России. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Нет. Приём не планируется», ― сказал в беседе с ТАСС официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году приём в Кремле по случаю Дня России 12 июня также не организовывали. В этот день президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения Государственных премий в Георгиевском зале Кремля в Москве.

В ходе церемонии глава государства вручил медали Героя Труда и знаки лауреатов Государственных премий за выдающиеся достижения в различных областях.

12 июня в России отмечается государственный праздник ― День России. До 2002 года он назывался Днём принятия декларации о государственном суверенитете России. Праздничным днём 12 июня стало в 1992 году.