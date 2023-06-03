Донецк, 3 июня, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Города Горловка и Макеевка подверглись обстрелу со стороны украинской армии. Об этом 3 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в 02:30 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу восемь снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 07:15 украинские боевики выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при обстреле города Ясиноватой в ДНР со стороны украинской армии пострадала мирная жительница. Уточняется, что это женщина 1964 года рождения.

До этого мэр Горловки Иван Приходько написал, что в результате обстрела города со стороны ВСУ пострадал один мирный житель. Градоначальник уточнил, что также ряд домов на улицах Невской, Бориса Макухи и Калашникова был при этом повреждён.