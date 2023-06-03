Джакарта, 3 июня, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Индонезийские власти хотели бы увеличить поставки своего кофе в Россию. Об этом 3 июня заявила заместитель министра экономики Индонезии по вопросам продовольствия и АПК Индонезии Мусдалифах Махмуд.

«России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда. Мы занимаем четвертое место в мире по производству кофе. Мы выращиваем робусту», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Замминистра отметила, что в данный момент между Россией и Индонезией нет соглашений в этой сфере и имеются только контакты представителей бизнес-компаний.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко рассказал, что Венесуэла собирается нарастить объём поставок кофе в Россию. Он уточнил, что венесуэльский кофе не раскручен в отличие от колумбийского, хотя Колумбия покупает его у Венесуэлы и затем перепродаёт. Фроленко подчеркнул, что венесуэльский кофе очень качественный и хороший.