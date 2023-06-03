Нижний Новгород, 3 июня, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области возросло число погибших в результате автоаварии на трассе Москва ― Уфа. Об этом 3 июня сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он уточнил, что медикам не удалось спасти пассажирку иномарки, которая получила серьёзные травмы.

«В 8:55 в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась ещё одна пострадавшая в ДТП ― женщина 1988 года рождения. Мы делали все, что могли. Боролись. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью», ― написал глава ведомства в Telegreram-канале.

На данный момент по причине дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек.

Как сообщало ИА Регнум, столкновение автомобиля с грузовиком произошло около 05:20 (совпадает с мск) 3 июня. На 554-м километре автодороги Москва ― Уфа в Воротынском районе водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газон».

В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, из них двое детей, скончались. Ещё одну женщину и ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Позднее несовершеннолетний пострадавший скончался в медучреждении. Водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники ГИБДД работают на месте авария, устанавливаются обстоятельства произошедшего.