Нью-Дели, 3 июня, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Посольство России в Индии выразило свои соболезнования в связи с крушением поездов, которое произошло вечером 2 июня в районе города Баласор. Об этом 3 июня написал глава российской дипмиссии в Нью-Дели Денис Алипов в Twitter.

«Глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического крушения поездов в Одише», — написал он.

Российский дипломат также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате железнодорожной катастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число погибших при столкновении трёх поездов в индийском штате Одиша возросло до 288 человек. При этом ещё 850 человек пострадали.

Крушение поездов произошло вечером 2 июня у города Баласор. Как уточнили железнодорожные власти, в следовавший из Калькутты в Ченнаи пассажирский поезд врезался грузовой состав. В результате этого 10–12 вагонов с людьми опрокинулись и упали на соседний путь.

Спустя некоторое время в упавшие вагоны въехал ещё один пассажирский поезд, после чего с рельсов сошли ещё три-четыре вагона с людьми. Пассажиры оказались в перевёрнутых вагонах как в ловушке. К спасательной операции привлекли свыше ста сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата.