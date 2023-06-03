Ясиноватая, ДНР, 3 июня, 2023, 09:36 — ИА Регнум. В результате обстрела города Ясиноватой в ДНР со стороны украинской армии пострадала мирная жительница. Об этом 3 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валентин Спринчак/ТАСС Последствия обстрела Ясиноватой

Уточняется, что при обстреле ВСУ Ясиноватой по адресу ул. Советская 22 была ранена женщина 1964 года рождения.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что в 07:50 мск украинские военные обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу семь снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что при обстреле города ВСУ пострадал один мирный житель. Он добавил, что также ряд домов на улицах Невской, Бориса Макухи и Калашникова был повреждён.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин были ранены в результате обстрела украинскими войсками города Шебекино. Он уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения и госпитализированы в тяжёлом состоянии.