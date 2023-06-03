Москва, 3 июня, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Российским пользователям смартфонов iPhone необходимо обязательно проверить свои гаджеты на наличие вирусов. Об этом 3 июня заявил член конституционного комитета Совета Федерации России Артём Шейкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как отметил Шейкин, слова которого процитировало РИА Новости, ранее информация об умышленном заражении устройств американской компании Apple, которая оказалась её специальной акцией для тайного сбора данных о пользователях, подтвердилась.

«В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», — сказал он.

Сенатор уточнил, что отправил обращение главному эксперту «Лаборатории Касперского» Сергею Голованову с просьбой официально прокомментировать «возможный масштаб заражения вредоносным ПО продукции Apple», которая используется в России.

Также указывается, что ответе эксперт сообщил, что несколько десятков iOS-устройств сотрудников «Лаборатории Касперского» подверглись атаке вредоносным ПО, и добавил, что, скорее всего, эта атака «была нацелена не только на «Лабораторию Касперского». При этом Голованов уточнил, что в ходе атаки злоумышленники получали полный доступ к гаджету, получая возможность использовать записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокацию и данные о других действиях владельцев устройства.

Он добавил, что общей защиты и «стороннего защитного ПО» от выявленной атаки пока нет.

«Есть несколько рекомендаций, как обнаружить данную атаку, а также разработанная «Лабораторией Касперского» утилита для автоматического поиска следов компрометации iOS устройства, но общей защиты нет. В качестве меры защиты можно рассматривать переход с iOS на сторонние устройства», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня ФСБ России сообщила о раскрытии масштабной операции разведки Соединённых Штатов Америки. Выяснилось, что американские спецслужбы следили за дипломатами с помощью продукции Apple.

Позднее американская компания заявила, что она не использует свои мобильные устройства для слежки в интересах разведки США. В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не поверил заявлению Apple. Он уточнил, что в современных условиях такого рода заявления делаются в двух случаях: либо компания беззастенчиво врёт, либо собралась закрыться.