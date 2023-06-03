Нижний Новгород, 3 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В автоаварии в Нижегородской области погибли пять человек. Об этом 3 июня сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось о четырёх погибших. Однако число жертв возросло. В реанимации Воротынской ЦРБ скончался получивший травмы в ДТП ребёнок 2020 года рождения.

«В настоящий момент по причине ДТП погибли пять человек», ― написал глава регионального минздрава в Telegram-канале.

Кроме того, добавил Мелик-Гусейнов, в реанимации в тяжёлом состоянии находится ещё одна пострадавшая ― женщина 1988 года рождения.

По данным МВД, авария с участием двух автомобилей произошла рано утром 3 июня на 554 км автодороги Москва ― Уфа в Воротынском районе Нижегородской области. Водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газон». В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, из них двое детей, скончались. Ещё одну женщину и ребёнка из «Ниссана» госпитализировали.

При этом водитель грузовика не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая в Нижегородской области произошло ДТП с участием трёх фур, легкового автомобиля и «Газели». В результате четыре человека погибли, двоих в тяжёлом состоянии доставили в больницы. Детей среди пострадавших не было.

ДТП произошло в 17:10 мск в Воротынском районе на повороте в село Никольское в сторону Республики Чувашии на 565-м км федеральной трассы М-7 «Волга».

В марте в автоаварию под Нижним Новгородом попал автобус со школьниками. На 1-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду водитель «Газели», двигаясь со стороны Кстово, не уступил дорогу школьному автобусу ПАЗ и допустил столкновение транспортных средств. Никто из детей не пострадал.