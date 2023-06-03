Очаков, Украина, 3 июня, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В городе Очакове Николаевской области в результате взрывов получила повреждения линия электропередачи (ЛЭП). Об этом 3 июня сообщил глава администрации региона Виталий Ким в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM

«В городе Очаков Очаковской общины <…> повреждена линия электропередачи», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня украинское издание Klymenko Time сообщило, что в Харькове и Харьковской области прогремело несколько сильных взрывов. До этого в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Это произошло около 15:19 мск.

Вооружённые силы России начали удары по военным целям на Украине 10 октября 2022 года через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, как установили российские власти, стоят спецслужбы Украины. Целями ударов стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские войска, в отличие от ВСУ, осуществляют только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, а не по мирным объектам.