Вашингтон, 3 июня, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются с помощью террористических атак по территории России замаскировать невозможность начала контрнаступления украинских войск. Такое мнение 3 июня высказал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отсутствие значительных территориальных результатов заставило украинские власти оправдывать провал своих действий тем, что ещё ничего не началось», — написал он.

Журналист предположил, что анонсированное контрнаступление ВСУ, вероятнее всего, уже начато, однако его масштаб серьёзно ограничен из-за катастрофического состояния украинских войск.

Также Лейрос указал, что, по его мнению, никакого ранее обещанного Киевом захвата Донбасса и Крыма ждать не стоит, и на практике будет только небольшое увеличение огневой мощи ВСУ и начало ими различных террористических операций на российской территории.

«Эти террористические вторжения, кстати, были основной украинской позиции в последнее время, что говорит о том, что так называемое контрнаступление может быть сведено к простой длительной террористической операции», — заключил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители четвёртого поколения F-16 не будут задействованы в ожидающемся контрнаступлении ВСУ. Он уточнил, что эта военная техника предназначается для долгосрочной «стратегии сдерживания России».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что контрнаступление украинских войск может обернуться для страны «кровавой баней», так как у атакующей стороны потери всегда больше, а потому его нужно предотвратить.

Контрнаступление ВСУ, широко анонсируемое с весны, неоднократно переносилось киевским режимом по тем или иным причинам. В итоге в весенний период оно так и не состоялось. В Киеве называли причинами переносов сроков контрнаступления погодные условия, нехватку поставляемых Западом вооружений и боеприпасов и российские ракетные удары.