Сингапур, 3 июня, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Власти Китая не отвечают на звонки своих коллег из Соединённых Штатов на тему выработки совместного соглашения по контролю над вооружениями. Об этом 3 июня заявил американский министр обороны Ллойд Остин на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

По словам главы Пентагона, Вашингтон серьёзно относится к этому вопросу и считает, что сторонам необходимо контактировать тему контроля над вооружениями, однако у американской стороны нет свежих новостей по этому поводу.

«Сначала с ними нужно переговорить. Как только они ответят на телефонный звонок, нам, может быть, удастся проделать какую-то работу», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Остин и министр обороны КНР Ли Шанфу встретились и обменялись рукопожатиями на конференции «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Однако при этом у них не вышло предметного разговора.

Ранее Китай отклонил предложение США о встрече глав минобороны на конференции в Сингапуре. Американские власти выступали с предложением провести встречу на полях форума, однако Пекин заявил Вашингтон об отказе. При этом ВСША уже в течение долгого времени пытаются организовать их встречу.