Симферополь, 3 июня, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Завершить конфликт и установить мир на Украине возможно, но для этого Запад должен осознать необходимость договариваться с Россией. Такое мнение высказал председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мир возможен только в том случае, если Запад поймёт, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости Константинов.

Спикер крымского парламента уверен, что «формула мира», которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский не сработает. По его словам, украинский лидер ― это

временная фигура, чьи политические дни сочтены. Кроме того, вся Украина стала расходным материалом западной геополитики, и теперь «сюсюкаться с ними не будут».

Константинов отметил, что для Зеленского признание любой другой, реальной формулы мира равно политической смерти, потому ничего другого украинский президент сказать не может.

«Сколько он уже убил украинцев, как угробил экономику, развалил страну — за всё это ему придётся отвечать перед людьми […] А чтобы оттянуть этот момент, он придумывает самые нереальные, нереализуемые «формулы мира», ― указал Константинов.

Спикер парламента Крыма подчеркнул, что сейчас политическая реальность изменилась и условия будущего мира будут сформированы без участия Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине — Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Также должны быть признаны новые территории России. Кроме того, по его словам, Украина должна защищать права русскоязычных граждан и нацменьшинств и закрепить за русским языком статус государственного.

В ответ на это чиновники в Киеве выдвинули свои условия. В частности, глава офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк обозначил ряд «реалистичных» встречных требований. Так, по мнению украинского чиновника, в первую очередь России необходимо немедленно вывести все войска с суверенной территории Украины, окончательно признать распад СССР и полный суверенитет постсоветских стран. Также Россия, по его словам, должна выдать военных преступников, создать демилитаризованную зону на территории РФ и сократить число ракет повышенной дальности.

Кроме того, Подоляк призвал созвать международную конференцию по контролю за ядерным арсеналом России и юридически оформленными «репарационными выплатами», в том числе добровольному отказу Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что анонсируемое контрнаступление Украины необходимо предотвратить и до его начала убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров. В противном случае, подчеркнул политик, будет потеряно очень много жизней.