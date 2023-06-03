Варшава, 3 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Запуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways транзитных рейсов в Европу для жителей России прокомментировал 3 июня польский портал Onet.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По словам автора публикации, недавно вновь открытое авиасообщение между Грузией и Россией дало российским путешественникам новые возможности для совершения поездок.

«Расширение списка рейсов… через Тбилиси — плохая новость и ещё один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что компания запустит для жителей России транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Он уточнил, что это будут рейсы в пять европейских городов: Париж, Милан, Вену, Салоники, Ларнаку.

Президент Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене виз между Россией и Грузией. Также глава государства разрешил российским авиакомпаниям вновь совершать перелёты в республику.

МИД Грузии положительно оценил отмену российской стороной визового режима. В то же время грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией.

С 8 июля 2019 года Россия приостановила авиасообщение с Грузией из-за небезопасной обстановки для своих граждан. Через месяц авиакомпания Georgian Airways заявила о сложном финансовом положении и потере около $25 млн. Принятию такого решения предшествовали массовые беспорядки в Тбилиси и случаи нападения на россиян.