Москва, 3 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Авиация группировки российских войск «Юг» поразила в районе Северска командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских войск. Об этом 3 июня сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск», — привело его слова РИА Новости.

Начальник пресс-центра отметил, что артиллерии группировки удалось уничтожить вражеские взводные опорные пункты у Богдановки и Котельникова, а расчёты российских миномётов «Тюльпан» и «Пион» нанесли удары по огневым позициям ВСУ у Спорной и железнодорожной станции разгрузки в Курахово.

Также Астафьев указал, что были уничтожены украинские склады боеприпасов у Уманского и Победы, а бойцы российского спецназа уничтожили опорный пункт и четыре группы ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции около Желанного бойцы Второго подразделения группировки «Юг» уничтожили гаубицу калибра 152 мм Д-20, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и пикап противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил на южнодонецком направлении САУ «Гвоздика». Он добавил, что также ударом зенитно-ракетного комплекса «Тор» удалось уничтожить украинский беспилотник «Фурия».