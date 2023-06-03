Нью-Дели, 3 июня, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Число погибших при столкновении трёх поездов в индийском штате Одиша возросло до 288 человек. Об этом 3 июня сообщает Agence France-Presse со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Число жертв крушения поездов в Индии возросло до 288», — сказано в сообщении. Ещё 850 человек получили травмы разной степени тяжести.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал внеочередное совещание правительства для рассмотрения ситуации в связи с железнодорожной аварией.

Железнодорожная авария произошла вечером 2 июня возле города Баласор. По данным железнодорожных властей, в пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, врезался грузовой состав. В результате опрокинулись 10–12 вагонов с людьми и упали на соседний путь. Через некоторое время в упавшие вагоны въехал ещё один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли ещё три-четыре вагона с людьми.

Отмечается, что пассажиры оказались как в ловушке в перевёрнутых вагонах. К спасательной операции привлечены более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллеги из штата. Для оказания помощи в эвакуации и лечении раненых граждан была привлечена национальная армия. Армейские медицинские и инженерные бригады с машинами скорой помощи были отправлены на место происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что до 233 человек возросло число погибших при столкновении трёх поездов в индийском штате Одиша.