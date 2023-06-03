Берлин, 3 июня, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Толпа немецких граждан освистала канцлера ФРГ Олафа Шольца на фестивале СДПГ и обвинила его в разжигании войны на Украине. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

В видеоролике, опубликованном Bild, видно, как Шольц после выхода на сцену столкнулся с возмущением немецких граждан. Сотня человек освистала выступление канцлера Германии, называя его «лжецом» и «поджигателем войны».

По информации немецкого издания, в толпе протестующих были замечены люди, размахивавшие флагами с российской символикой.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая во Франкфурте-на-Майне произошёл ещё один инцидент с участием немецкого канцлера. Неизвестный мужчина 24-го числа присоединился к кортежу Шольца на своей машина и попал на лётное поле аэропорта, где схватил политика. Позднее задержанный заявил, что принял кортеж канцлера за свадебный.