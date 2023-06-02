Новый, 465-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российская авиация поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщил 3 июня начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, помимо командного пункта, уничтожены также взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также российские военные, задействовав расчёты самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион», ударили по огневым позициям украинских подразделений в районе Спорного и железнодорожной станции разгрузки в Курахово.

Тем временем на южнодонецком направлении российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ у села Весёлое. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, экипажи огнемётных систем «Солнцепёк» были задействованы при ударе по опорным пунктам ВСУ в районе Великого Поля и южнее Золотой Нивы в ДНР.

Накануне, 2 июня, Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины, потери украинской армии на трёх направлениях составили до 180 бойцов.

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