Донецк, 3 июня, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Экипаж российского основного боевого танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил на севере Донецкой Народной Республики разведгруппу Вооружённых сил Украины. Об этом в субботу, 3 июня, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным Хан.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобождённые территории СВО

«Получили координаты, характер цели был — скопление живой силы противника до десяти человек. Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — рассказал военнослужащий.

По его словам, украинская разведгруппа, предположительно, пыталась собрать данные о месторасположении российских подразделений. Командир танкового взвода отметил, что ВСУ регулярно отправляют группы для разведки местности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в интервью ТАСС 3 июня рассказал об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» ударом беспилотного летательного аппарата «Ланцет» на южнодонецком направлении. Также экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поразил опорные пункты ВСУ в районах Великого Поля и Золотой Нивы.