Глава Пентагона предупредил о разрушительности конфликта из-за Тайваня
Глава Пентагона Остин предупредил о разрушительности возможного конфликта из-за Тайваня
Вашингтон, 3 июня, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет носить разрушительный характер, США привержены сохранению в регионе мирной ситуации. Об этом 3 июня заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед участниками регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», стартовавшего в Сингапуре.
«Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. По этой причине мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — пояснил Остин.
Глава Пентагона подчеркнул, что США намерены сохранять статус-кво в регионе и будут выступать категорически против односторонних изменений какой-либо стороной. По мнению Остина, конфликт из-за Тайваня нельзя назвать неизбежным. Ухудшение ситуации в регионе, по словам Остина, поставит под угрозу безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок, такого исхода следует избегать.
Кроме того, шеф Пентагона указал, что США не намерены вступать в холодную войну с Китаем и конкуренция между двумя государствами не должна перерасти «в военный конфликт».
Ранее ИА Регнум сообщало, что министры обороны США и Китая Ллойд Остин и Ли Шанфу провели короткую встречу в Сингапуре во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Отмечается, что предметного разговора при этом не произошло.