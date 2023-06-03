Вашингтон, 3 июня, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет носить разрушительный характер, США привержены сохранению в регионе мирной ситуации. Об этом 3 июня заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед участниками регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», стартовавшего в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. По этой причине мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — пояснил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что США намерены сохранять статус-кво в регионе и будут выступать категорически против односторонних изменений какой-либо стороной. По мнению Остина, конфликт из-за Тайваня нельзя назвать неизбежным. Ухудшение ситуации в регионе, по словам Остина, поставит под угрозу безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок, такого исхода следует избегать.

Кроме того, шеф Пентагона указал, что США не намерены вступать в холодную войну с Китаем и конкуренция между двумя государствами не должна перерасти «в военный конфликт».

Ранее ИА Регнум сообщало, что министры обороны США и Китая Ллойд Остин и Ли Шанфу провели короткую встречу в Сингапуре во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Отмечается, что предметного разговора при этом не произошло.