Донецк, 3 июня, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Барражирующий боеприпас «Ланцет» Вооружённых сил России уничтожил на южнодонецком направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВСУ. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» в районе Весёлого», — приводит ТАСС слова начальника пресс-центра.

По слова Олега Чехова, на южнодонецком направлении также ударом зенитно-ракетного комплекса «Тор» удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат типа «Фурия». Кроме того, российские подразделения вскрыли и уничтожили разведгруппу ВСУ в районе Новомихайловки.

«Экипажами огнемётных систем «Солнцепёк» поражены опорные пункты [ВСУ] в районе Великого Поля и южнее Золотой Нивы», — добавил начальник пресс-центра.

Как передавало ИА Регнум, накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 2 мая сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 150 человек личного состава. Также удалось уничтожить два пикапа и самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.