Вашингтон, 3 июня, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Сербии призвал отвести от границы с непризнанным Косово первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в телефонном разговоре с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сказано в заявлении, распространенном 2 июня пресс-службой Белого дома.

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Отмечается, что Файнер выразил обеспокоенность властей США ситуацией на севере Косова и призвал обе стороны конфликта предпринять шаги для его деэскалации.

«Он призвал правительство Сербии вывести свои вооруженные силы, дислоцированные вблизи границы, и понизить степень их боеготовности, а также призвать протестующих сохранять мир в северной части Косово», — уточняется в заявлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии.

В свою очередь, президент Сербии Вучич обвинил полицию Косово в столкновениях с протестующими.