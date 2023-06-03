Киев, 3 июня, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что людям, говорящим на русском языке, нет места в стране. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

President.gov.ua Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Недобиткам, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — написал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что такие люди «должны быть и будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду».

Инцидент, породивший это высказывание, произошёл в эфире одного из украинских телеканалов. Скандал разгорелся после ого, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что власти Киева намерены увеличить число жителей, говорящих по-украински. По данным издания «Вечерний Киев», меры будут направлены на утверждение украинского языка в качестве доминирующего во всех сферах общественной жизни.