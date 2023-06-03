Вашингтон, 3 июня, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Контент, содержащий ложные данные, связанные с президентскими выборами в США в 2020 году прекращает удалять YouTube. Об этом сказано в опубликованном 2 июня заявлении видеохостинга.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Отмечается, что в США началась активная подготовка к выборам главы государства, которые состоятся в 2024 году. С учётом этого факта, а также понимая изменения, произошедшие в медиаландшафте, компания приняла решение произвести переоценку своих действий.

«Мы прекращаем удалять контент, который продвигает ложные утверждения о том, что в ходе президентских выборов 2020 года и других прошлых выборов в США имели место широко распространенные мошенничества, ошибки или сбои», — отмечается в сообщении видеохостинга.

Изменения вступили в силу со 2 июня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководство YouTube в марте сняло ограничения с канала бывшего президента США Дональда Трампа. В компании пояснили, что дают возможность избирателям услышать голос одного из главных участников предстоящих выборов.