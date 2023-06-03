Одесса, Украина, 3 июня, 2023, 06:08 — ИА Регнум. На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о награждении погибшего моряка со среднего десантного корабля Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», уничтоженного в результате удара ВКС России.

Эмблема ВМС Украины

Автор петиции призвала присвоить старшине второй статьи Андрею Лазареву звание Героя Украины. Ранее она также сообщила, что Лазарев погиб в ночь с 28 на 29 «при защите города-миллионника».

При этом в конце мая, 30-го, на сайте украинского президента был опубликован указ о награждении военнослужащих, в котором указано, что упомянутого моряка посмертно наградили орденом «За мужество».

Как передавало ИА Регнум, 31 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что украинские ВМС в результате высокоточного удара потеряли последний средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». По словам Конашенкова, на момент удара судно находилось в порту Одессы.