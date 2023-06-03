Люксембург, 3 июня, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому велел замолчать премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, использовав унизительный жест рукой. Инцидент произошел 2 июня на полях саммита Европейского политического сообщества, соответствующее видео появилось в Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На видеозаписи можно наблюдать, как украинский лидер предпринял попытку поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Однако после пары реплик Беттель сделал в отношении президента Украины характерный жест рукой, намекая, вероятно, на излишнюю разговорчивость последнего.

В ответ украинский лидер с наигранной улыбкой отвёл глаза в сторону и начал чесать шею, пытаясь показать, что его не задел жест Беттеля.

После встречи с президентом Украины глава Сербии Вучич отметил, что разговор не повлиял на позицию Сербии по поводу санкционных мер в отношении России. Вучич неоднократно подчёркивал, что его страна будет придерживаться политики военного нейтралитета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что выступление президента Украины на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии сделало очевидным назревающий раскол на континенте в вопросе поддержки Украины. Украинский лидер заявил два требования: «чёткое приглашение» вступить в НАТО и предоставление стране гарантий безопасности на пути к членству в альянсе. Оба вопроса являются источником разногласий между союзниками.