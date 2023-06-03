Москва, 3 июня, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Совет безопасности Российской Федерации разрабатывает необходимые меры, направленные на упреждение и предотвращение попыток «западных недоброжелателей» спровоцировать в стране экономический кризис. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки», — говорится в распространённом сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства призвал задействовать все необходимые инструменты для предотвращения попыток «недоброжелателей» раскачать ситуацию внутри страны.

В ходе оперативного совещания с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.