Донецк, 3 июня, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Более одной тысячи граждан России в зоне специальной военной операции прошли обучение по пилотированию беспилотных летательных аппаратов типа FPV (first-person view, «вид от первого лица») в рамках добровольческого проекта «Архангел».

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Проект «Архангел был создан после начала СВО и объединят огромное количество людей, инженеров и разработчиков, занимающихся созданием дронов и других полезных изделий», — рассказал представитель организации в интервью ТАСС 3 июня.

По его словам, для работы в зоне проведения специальной военной операции с 2022 года удалось обучить и подготовить свыше одной тысячи специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Подготовка проходила более чем в 20 города России, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Донецк, Луганск и Мелитополь.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты самолётного типа «Привет-82» успешно прошли все испытания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик перед первым боевыми применением в зоне СВО. Всего в зоне боевых действий на данный момент находится 12 таких БПЛА.