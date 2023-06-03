Вашингтон, 3 июня, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что подпишет закон о повышении потолка государственного долга в субботу, 3 июня. Об этом глава государства заявил в ходе специального обращения к американскому народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я намереваюсь подписать его [законопроект, который позволит стране избежать дефолта — ред.] завтра», — сказал Байден.

Как отметил президент США, двухпартийная сделка по решению проблемы государственного долга позволила стране избежать репутационных, экономических и финансовых последствий. «Подписание документа позволило США избежать катастрофических последствий», — добавил Джо Байден.

Ранее в пятницу, 2 мая, стало известно, что Сенат Соединённых Штатов Америки принял законопроект о повышении потолка госдолга страны. За подписание документа проголосовали 63 сенатора, ещё 36 выступили против.