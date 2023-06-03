Нью-Дели, 3 июня, 2023, 04:57 — ИА Регнум. До 233 человек возросло число погибших при столкновении трёх поездов в индийском штате Одиша. Об этом 3 июня сообщает агентство Reuters.

В индийском штате Одиша число жертв катастрофы на железной дороге возросло до 233 человек
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога

Согласно последним данным, полученным от официальных представителей властей штата, количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов составило 233 человека. Количество пострадавших превысило 900 человек.

Крупная железнодорожная катастрофа произошла вечером 2 июня недалеко от города Баласор. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым поездом возле станции Баханга, а через некоторое время в них врезался ещё один пассажирский поезд. Опрокинулись около 15 пассажирских вагонов, люди оказались заперты, спасателям приходится вскрывать вагоны с людьми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал журналистам представитель администрации штата Одиша Прадип Джена, количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов возросло до 207 человек.