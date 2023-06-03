Нью-Дели, 3 июня, 2023, 04:57 — ИА Регнум. До 233 человек возросло число погибших при столкновении трёх поездов в индийском штате Одиша. Об этом 3 июня сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Согласно последним данным, полученным от официальных представителей властей штата, количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов составило 233 человека. Количество пострадавших превысило 900 человек.

Крупная железнодорожная катастрофа произошла вечером 2 июня недалеко от города Баласор. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым поездом возле станции Баханга, а через некоторое время в них врезался ещё один пассажирский поезд. Опрокинулись около 15 пассажирских вагонов, люди оказались заперты, спасателям приходится вскрывать вагоны с людьми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал журналистам представитель администрации штата Одиша Прадип Джена, количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов возросло до 207 человек.