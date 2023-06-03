Париж, 3 июня, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Причиной отказа пожимать руки российским и белорусским спортсменкам украинская теннисистка Элина Свитолина назвала решение правительства страны. Такое заявление украинка сделала 2 июня на пресс-конференции.

(сс) Christian Mesiano Элина Свитолина

«Все началось с правительства Украины, которое встречалось с правительством России. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает Россия. Оттуда и пошло», — пояснила Свитолина.

Как сообщало ИА Регнум, в третьем круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже россиянка Анна Блинкова, занимающая 56-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), потерпела поражение от украинской теннисистки, 192-й ракетки мира, со счетом 6:2, 2:6, 5:7. После окончания матча соперницы пожали руку судье, но обошлись без взаимных рукопожатий.

Аналогичная ситуация между этими же теннисистками уже происходила после финала теннисного турнира в Страсбурге.

Зрители «Ролан Гаррос» остались недовольны поведением ещё одной украинской теннисистки Марты Костюк, которая не пожала руку белорусской участнице турнира Арине Соболенко в первом круге турнира. Украинскую спортсменку освистали за такое поведение, но она заявила, что стыдно должно быть болельщикам.