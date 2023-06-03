Киев, 3 июня, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко совместно подать прошение об отставке после недавнего инцидента с закрытыми бомбоубежищами.

Qypchak Виталий Кличко

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними», — сказал Ратников в эфире телеканала «Рада».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ответственность за ЧП с закрытыми во время воздушной тревоги бомбоубежищами в первую очередь лежит на главах районных администраций города.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что жители Киева накричали на мэра столицы Украины во время его пресс-конференции. Горожане заявили Кличко о проблеме с постоянно закрытыми бомбоубежищами, которые, по их словам, не открываются даже во время воздушной тревоги.