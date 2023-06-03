Будапешт, 3 июня, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта и с картой Украины без Крыма опубликовало правительство Венгрии. Видео выложено на канале правительства Венгрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Война принесла лишь разрушения и стала причиной гибели сотен тысяч людей. Никто не может победить в этой войне. Прекращение огня и мирные переговоры необходимы как можно скорее», — гласит подпись к видеоролику.

На одном из кадров видео показана в виде иллюстрации карта Украины, территория страны выделена красным цветом на зелёном фоне и Крым не включён в её состав.

Кроме того, в момент, когда диктор призывает к началу мирных переговоров, на кадре показаны флаги России, Украины и США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мир на Украине возможен лишь после переговоров России и США, а Европа не может быть посредником, так как не обеспечила выполнение минских соглашений.

Венгрия с начала российской спецоперации на Украине последовательно выступает против санкционных мер в отношении России и против отправки военной помощи Украине. Также правительство Венгрии неоднократно указывало, что выступает за скорейшее начало переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Венгрии Орбан выступил с призывом не допускать контрнаступления армии Украины и убедить обе стороны конфликта в прекращении боевых действий. Орбан подчеркнул, что в противном случае будет потеряно очень много жизней.