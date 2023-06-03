Вашингтон, 3 июня, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на следующей неделе обсудит с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком возможность создания «барьеров» на пути внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание The Times.

Иван Шилов, ИА REGNUM Искусственный интеллект

«Премьер-министр [Риши Сунак — ред.] обсудит пути сотрудничества по созданию «оградительных барьеров» на пути новой технологии во время встречи с президентом Байденом в Белом доме на следующей неделе», — сообщил источник.

По данным The Times, в качестве фундамента для создания международного органа контроля за искусственным интеллектом будут взяты практика Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) и предложение, озвученное Сунаку главой OpenAI Сэмом Альтманом.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что искусственный интеллект, управлявший беспилотным летательным аппаратом ВВС США, во время имитационных испытаний принял решение ликвидировать оператора БПЛА, мешавшего выполнению задачи. По словам начальника отдела испытаний и операций ИИ Такера Гамильтона, система определила в операторе угрозу, так как оперирующий ею человек отдал приказ не ликвидировать цель.