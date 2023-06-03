Киев, 3 июня, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Граждане Украины зарегистрировали более одного миллиона единиц огнестрельного оружия. Об этом 2 июня заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью BBC News.

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«Что касается зарегистрированного оружия: на руках у населения около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия… гладкоствольного и нарезного. От наших европейских партнёров поступили данные, что после войны в стране, возможно, будет до 3 миллионов единиц оружия», — рассказал Клименко.

Глава МВД Украины также напомнил, что власти страны в первые дни после начала специальной военной операции ВС России раздали украинским гражданам большое количество оружия. По его словам, на текущий момент огнестрелом в основном владеют члены территориальной обороны и добровольческих формирований.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Bloomberg 2 июня заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо нарастить темпы производства оружия, чтобы поддерживать возможность поставок вооружения на Украину. По его словам, на сегодняшний день у союзников ВСУ истощились запасы.