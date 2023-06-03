Асунсьон, 3 июня, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Двоих граждан России, обвиняемых сразу в нескольких преступлениях, включая убийства, похищение человека и мошенничество, выдали в РФ власти Парагвая. Об этом 2 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скриншот видеозаписи мвд.рф Ирина Волк

«В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двоих россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола», — уточнила Волк.

Один из экстрадированных, Андрей Андреев, по словам Волк, разыскивался с 2000 года. По данным следствия, он был участником «устойчивой вооруженной преступной группы» и в её составе совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, Андреев обвиняется в бандитизме, убийствах, похищении человека, вымогательстве, подделке документов и иных преступлениях. В Парагвае он был задержан в 2011 году и получил тюремный срок за преступление, связанное с наркотиками. Его экстрадировали после отбывания наказания.

Второй экстрадированный гражданин, Роман Морозов, был в розыске с 2021 года. По версии следствия, он причастен к восьми эпизодам присвоения и шести эпизодам мошенничества.

Власти Парагвая удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче обвиняемых. Оба гражданина, скрывавшихся от уголовного преследования, переданы представителям российских правоохранительных органов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с января по март 2023 года Россия в 15 случаях получила от стран Запада отказы о правовой помощи по уголовным делам. При этом основная часть по политическим мотивам. Кроме того, в 19 случаях был получен отказ в экстрадиции обвиняемых в убийствах, бандитизме, похищениях, мошенничестве и наркопреступлениях.

В числе отказавшихся — Италия, Болгария, Германия, Румыния, Австрия и Польша.