Санкт-Петербург, 3 июня, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) уволило доцента кафедры истории России Михаил Белоусова, занимавшего антироссийскую позицию и позволявшего себе делать провокационные заявления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СПбГУ 2 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM СПбГУ

«Ректором Николаем Крочевым подписан приказ об увольнении доцента Кафедры истории России с древнейших времён до XX века Института истории М. С. Белоусова из СПбГУ», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что Белоусов уволен за «совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы».

Ранее в социальные сети попали высказывания Михаила Белоусова против проведения Вооружёнными силами России специальной военной операции и об открытой поддержке ВСУ. Заместитель главы Министерства науки и высшего образования Константин Могилевский назвал эту ситуацию «безобразной и нетерпимой со всех точек зрения»,

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал признать уехавшую из России звезду сериала «Ольга» Яну Троянову иностранным агентом. Он также обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить актрису на возможное финансирование ВСУ.