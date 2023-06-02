Осло, 3 июня, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Тело мужчины, подходящего под описание пропавшего в марте текущего года биатлониста Эйвинда Спораланда, обнаружила полиция в Норвегии. Об этом 2 июня сообщает издание Dagbladet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Тело 22-летнего спортсмена найдено в районе Бальбергкампен в Лиллехаммере. Его обнаружил турист, который немедленно сообщил в полицию о том, что увидел человека, не подающего признаков жизни. Как уточнила глава отдела расследований полицейского участка Лиллехаммера Рагнхильд Оурен, до окончания всех положенных экспертиз нельзя с уверенностью утверждать, что найден именно Спораланд, однако с большой долей вероятности это он. По словам Оурена, нет оснований полагать, что Спораланд погиб насильственной смертью, скорее всего, произошёл несчастный случай.

Отмечается, что спортсмен пропал 19 марта, его розыск начали партнёры по команде, перед тем как отправиться на чемпионат Норвегии. К розыскам подключились полиция, Красный Крест, гражданская оборона и волонтёры. Были обнаружены автомобиль биатлониста и его мобильный телефон, полиция проверяла сразу несколько версий исчезновения спортсмена.

«Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти», — пояснила Оурен.

Спораланд является серебряным призером юниорского чемпионата Норвегии 2021 года и подавал большие надежды в спорте. В ближайшее время биатлонное сообщество соберется в Сюсьоене, чтобы почтить память 22-летнего спортсмена.