Вашингтон, 3 июня, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что принятый Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга США приведёт к многочисленным рискам для экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Вот почему я выступаю перед вами сегодня вечером — чтобы сообщить о предотвращённом кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки», — говорится в распространённом Белым домом сообщении американского президента.

Джо Байден подчеркнул, что, несмотря на принятие бюджетного соглашения, имевшего решающее значение в разрешении проблемы госдолга, «ставки высоки как никогда». По его словам, после принятия законопроекта ни одна из политических партий страны не получила в полной мере того, чего требовала.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу утром, 2 июня, президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети Twitter написал, что намерен подписать законопроект о повышении государственного долга. Он также отметил, что достигнутое двухпартийное соглашение стало «большой победой для экономики США и всего американского народа».