Белград, 3 июня, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начались по вине сотрудников полиции самопровозглашённой республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva 2 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Не показывают момент, когда начались столкновения. Это сделала полиция самопровозглашённого Косово, а не НАТО. Попытались [замглавы партии «Сербский список»] Игора Симича вытащить внутри, как и задержанных Радоша Петровича и Душана Обреновича», — сказал Вучич.

По его словам, СМИ показывают только снимки пострадавших военнослужащих Североатлантического альянс, в то время как единственный кто подстрелен — Драгиша Галяк, которого Александр Вучич планирует посетить в субботу.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло 30 мая, комментируя произошедшее в Косово, пообещал направить в регион дополнительно 700 военнослужащих для обеспечения безопасности населения. По его словам, НАО выберут ещё один батальон, который будет приведёт в состояние боевой готовности.