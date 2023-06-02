Москва, 3 июня, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки неоднократно были замечены в нарушении прав несовершеннолетних, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Американские власти непосредственно виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних», — заявила Захарова, подчеркнув, что наиболее ярким подтверждением этому являются действия США в ходе оккупации Афганистана и агрессии против Ливии, Сирии и Ирака.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России, также указывается на лицемерие американских официальных лиц относительно ситуации на Донбассе.

«Никак не реагируя на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса… Вашингтон с подачи укронацистов обвинил Марию Львову-Белову <…> в насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из наших новых регионов», — добавили в МИД.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошлого месяца в Москве задержали гражданку Украины, планировавшую вывозить детей-сирот за границу. По данным источника, женщина прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine, который работает при поддержке Службы безопасности Украины.