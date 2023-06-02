Шебекино, Белгородская область, 3 июня, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Двое мужчин получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области. Об этом 3 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

Как уточнил глава региона, двое молодых мужчин ехали на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. Оба получили осколочные ранения и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По словам Гладкова, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Гладков, в результате обстрела погибли два человека, ещё шестеро, в том числе двое детей 13 и 11 лет, были госпитализированы.